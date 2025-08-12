Забарний офіційно став гравцем ПСЖ – українець здивував обраним номером
Сага з переходом українського захисника Іллі Забарного офіційно завершена.
Ілля Забарний приєднався до ПСЖ, повідомляє прес-служба французького клубу. Українець переїхав до Парижа з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Гравець гратиме під номером 6, який раніше жодного разу не був на спині у Іллі.
Раніше повідомлялося, що сума трансферу 22-річного футболіста становить 63 мільйони євро, а також передбачені додаткові 3 мільйони євро бонусів. А у першому сезоні в ПСЖ Забарний отримуватиме приблизно 4,5 мільйона євро "чистими" на рік.
Минулого сезону захисник провів 39 матчів на клубному рівні, відзначившись одним асистом.
