Ілля Забарний приєднався до ПСЖ, повідомляє прес-служба французького клубу. Українець переїхав до Парижа з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Гравець гратиме під номером 6, який раніше жодного разу не був на спині у Іллі.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу 22-річного футболіста становить 63 мільйони євро, а також передбачені додаткові 3 мільйони євро бонусів. А у першому сезоні в ПСЖ Забарний отримуватиме приблизно 4,5 мільйона євро "чистими" на рік.

Минулого сезону захисник провів 39 матчів на клубному рівні, відзначившись одним асистом.

Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.

Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi ️ pic.twitter.com/dmQN4QdeHt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

