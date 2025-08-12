"Це була подорож, яка змінила мене – шлях, сповнений викликів, перемог, поразок, віри та безмежної відданості. Я зустрів неймовірно щирих, чудових людей – людей, які стали більше, ніж просто командою. Ми пройшли цей шлях разом, і це найбільша цінність з усіх.

Забарний поїде з ПСЖ на Суперкубок УЄФА – українець зовсім скоро вдягне футболку парижан

Я глибоко вдячний усім, хто був поруч зі мною в найяскравіші та найтемніші моменти.

Це не просто досвід. Це історія. Це спогад.

І я радий, що мав честь пройти його з вами. Я вдячний усім, хто був поруч, за вашу віру, підтримку, чесність, дружбу та професіоналізм.

Особлива подяка керівництву клубу за вашу підтримку, довіру та можливість зростання. За створення умов, у яких команда могла працювати, розвиватися та досягати результатів.

Усьому персоналу дякую за неймовірну доброту, турботу та повагу в кожній ситуації. Ваше тепло робило кожен день тут кращим і яскравішим.

Нашим уболівальникам дякую за вашу любов і непохитну підтримку – як на полі, так і поза ним.

Ваші голоси, енергія та пісня, яку ви створили та заспівали для мене, залишаться зі мною назавжди.

І хоча цей розділ добіг кінця, мої побажання родині Борнмута безмежні. Нехай вам буде успіх у всьому, що задумали. Нехай у вашому серці буде любов, у ваших думках – ясність, а в очах – вогонь", – написав Забарний на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Ілля Забарний підписав п’ятирічний контракт із ПСЖ. Офіційного оголошення про трансфер поки не було.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?