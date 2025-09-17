ПСЖ та Аталанта вже незабаром зустрінуться у матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Стартові склади та онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

На дебют Забарного у складі ПСЖ в Лізі чемпіонів доведеться зачекати – Луїс Енріке вирішив залишити українця в запасі, як і прогнозували французькі ЗМІ.

Забарний дізнався вердикт щодо участі у стартовому матчі ПСЖ в ЛЧ – відома заявка парижан

Де дивитись матч ПСЖ – Аталанта? Гру в прямому етері покаже MEGOGO – необхідна наявність підписки Спорт або Оптимальна. Старт зустрічі вже о 22:00 за київським часом.

Стартовий склад ПСЖ: Шевальє – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш – Жоау Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс – Барколя, Маюлю, Кварацхелія.

Стартовий склад Аталанти: Карнесеккі – Коссуну, Гін, Джимсіті – Белланова, Муса, де Рон, Бернасконі – Пашаліч – Мальдіні, де Кетеларе.