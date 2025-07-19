Захисник Борнмута Ілля Забарний ухвалив для себе чітке рішення щодо майбутнього трансферу.

Попри зацікавленість відразу кількох топ-клубів АПЛ, зокрема і Тоттенхема, Ілля Забарний віддає перевагу переходу до чинного переможця Ліги чемпіонів – Парі Сен-Жермен, повідомляє TBR Football.

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За інформацією джерела, Ілля вже погодив особисті умови з парижанами, але Борнмут поки не дійшов згоди з французьким грандом щодо суми трансферу – англійці вимагають близько 60 мільйонів фунтів.

Додамо, що минулого сезону Забарний провів 39 матчів у футболці Борнмута і відзначився однією гольовою передачею.

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