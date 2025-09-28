Забарний не став "Левом матчу" з Осером – українцю не допоміг навіть дебютний гол за ПСЖ
Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний дізнався свій вердикт від провідних статистичних порталів футбольного світу.
Попри забитий гол у матчі ПСЖ – Осер (2:0) Ілля Забарний не став найкращим гравцем зустрічі.
Статистичний портал WhoScored оцінив гру Забарного у 7,5 бала. Найкращим гравцем за їхньою версією став інший центрбек Лукас Беральдо (9,0), який також відзначився голом. Воррен Заїр-Емері та Сенні Маюлу також отримали вищі оцінки, ніж Забарний – 7,7 та 7,9 відповідно.
У SofaScore краще оцінили старання українця – 8,1 бала. Проте і тут його випередив Лукас Беральдо, який отримав оцінку 9,3.
Нагадаємо, що Забарний у поточному сезоні відіграв уже 6 матчів за ПСЖ. У грі проти Осера 23-річний українець оформив свій дебютний гол за парижан.
