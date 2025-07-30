Сага з трансфером захисника Борнмута Іллі Забарного до ПСЖ досі не дійшла до логічного завершення.

ПСЖ не здається у спробах підписати Іллю Забарного. Українець вже дав згоду на переїзд до Парижа, але перемовини з Борнмутом зайшли в глухий кут, оскільки англійці вимагали 70 мільйонів євро за гравця.

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Нассер Аль-Хелаїфі особисто взяв на контроль справу Забарного. Як повідомляє RMC Sport, ПСЖ надіслав "вишням" нову пропозицію у 60 мільйонів євро.

З урахуванням бонусів, додатково запропонованих парижанами, різниця з сумою, яку вимагає Борнмут, становить менше, аніж 5 мільйонів євро. Однак англійський клуб поки не дав згоду на трансфер Забарного.

ПСЖ сподівається, що угоду сторони закриють найближчим часом, але досі намагається вибити хоч якусь знижку за гравця. Французькі ЗМІ характеризують ці перемовини між клубами як справжню шахову партію.

До слова, Ілля Забарний виступає за Борнмут з січня 2023 року. Загалом за "вишень" український захисник зіграв у 86 матчах, забивши один гол.

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