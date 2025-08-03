Борнмут та Вест Хем провели товариський матч в рамках міжсезонної підготовки. Огляд та результат матчу читайте у цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Борнмут – Вест Хем – 0:2

Голи: Фюлькруг, 22, Боуен, 68

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Ілля Забарний вийшов у стартовому складі на товариський матч проти Вест Хема, за який, нагадаємо, раніше виступав українець Андрій Ярмоленко. Жвавіше розпочали господарі – Еванілсон мав непогану нагоду відзначитися, але не влучив у ворота з перспективної позиції.

Але відкрили рахунок гравці Вест Хема. Після кросу з лівого флангу, Боуен не влучив по м’ячу у штрафному майданчику, але швидко зорієнтувався й викотив передачу на Нікласа Фюлькруга, який розстріляв ворота Борнмута. У цьому моменті Забарний лише спостерігав за діями форварда суперника.

Після перерви Борнмут діяв активніше – "вишні" мали декілька хороших моментів, але не надто відповідально ставилися до реалізації. І, зрештою, гольовий асистент сам записав гол до свого доробку: Джаррод Боуен після прицільної передачі з лівого флангу від Діуфа вдало підставив ногу та пробив у протихід голкіперу. Забарний і в цьому епізоді залишився осторонь подій.

На 84-й хвилині українця замінили. Матч завершився перемогою Вест Хема з рахунком 2:0.

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