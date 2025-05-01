"Звичайно, я пишаюся тим, що представляю свою країну тут – у найкращій лізі світу. Я багато-багато разів давав інтерв’ю про ситуацію в Україні, бо я завжди зі своїм народом.

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Моя сім’я там, ми спілкуємося щодня – я знаю, яка там ситуація. Для мене дуже важливо доносити світу, що відбувається в моїй країні, що відчувають там люди, як вони живуть. Це війна, вже майже 4 роки, її потрібно зупинити. Я розповідав про це всюди, вважаю, що це моя місія. Це важливо. Як і для кожного українця", – сказав Забарний в інтерв'ю Setanta Sports.

До слова, Ілля Забарний перейшов до Борнмута в січні 2023 року з київського Динамо. У поточному сезоні 22-річний захисник провів 35 матчів за клуб, результативними діями не відзначався. Контракт українця з "вишнями" розрахований до 2029 року.

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