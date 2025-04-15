"Це приходить із тренуваннями, це приходить із тим, скільки матчів ви граєте разом. Тоді приходить розуміння, коли потрібно підстрахувати один одного, і це допомагає у стосунках. Ми повинні підтримувати один одного. Так, ми молоді, але на полі не відчувається, що ми молоді.

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Останні кілька тижнів ми нічого не заслуговували. Тепер нам потрібно бути більш зосередженими. У нас був час попрацювати над дрібницями і показати всім, включно із собою, що ми можемо перемагати", – наводить слова Забарного Sky Sports.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Ілля Забарний провів 33 матчі за Борнмут, результативними діями не відзначався. Дін Хьойсен зіграв 30 ігор за клуб, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Наразі "вишні" посідають 8-ме місце у турнірній таблиці АПЛ з 38-ма очками.

Забарний допоміг Борнмуту здолати Фулхем – гол на 1-й хвилині перервав 6-матчеву безвиграшну серію "вишень"