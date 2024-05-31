– Оллі Воткінс для мене це зараз номер один з форвардів в АПЛ, та й у світі, мені здається. Він взагалі топ. Як він створює простір для себе, як відкривається, як прикриває м'яч. І ліва, і права нога в нього, він швидкий. Кажу, номер 1 для мене. Мені було найважче з ним грати.

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– Але найкращий бомбардир – Холанд.

– Якщо порівнювати, то Холанд трішки інший. Він дуже небезпечний у штрафній, бо дуже гарно грає головою. У Ман Сіті є автоматизми також, де вони награють свої схеми. Він дуже часто забиває на дальній стійці, він там завжди.

Коли вони атакують, всі знають, що якщо атака з флангу – ти просто робиш черпачок на дальню, і він там буде завжди. До нього готувалися так, що якщо м'яч з флангу, то ти вже стоїш там, чекаєш, що він зробить хід вперед і побіжить на дальню. З ним дуже важко в тому плані, що він габаритний і біжить. Він дуже добре прикриває м'яч корпусом, – резюмував Забарний в інтерв'ю ТРЕНДЕЦЬ.

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