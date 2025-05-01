"Рамос – великий гравець, легенда. Він має все, що потрібно захиснику. Можливо, я також відзначу Вірджила ван Дейка. Те, як він працює і грає, перш за все, в тактичному плані, як він вміє діяти позиційно. Я любив та все ще люблю спостерігати за його грою. На мою думку, він – один з найкращих захисників", – сказав Забарний в інтерв'ю Setanta Sports.

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До слова, наразі Серхіо Рамос виступає за мексиканський Монтеррей. Більшу частину своєї кар'єри іспанський захисник провів у мадридському Реалі, де довгий час був капітаном команди. Вірджил ван Дейк з 2018 року грає за англійський Ліверпуль.

В поточному сезоні Ілля Забарний провів 35 матчів за Борнмут, результативними діями не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює вартість 22-річного захисника у 40 мільйонів євро.

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