Український захисник Борнмута Ілля Забарний розглядається у ролі заміни Маркіньйосу, який може залишити Париж наприкінці цього сезону.

За інформацією бельгійського журналіста Саші Тавольєрі, 30-річний бразилець має декілька пропозицій із Саудівської Аравії, які паризький клуб готовий розглянути та попрощатися зі своєю легендою. Маркіньйос проводить за ПСЖ вже 12-й сезон, перейшовши з Роми влітку 2013 року.

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Основними кандидатами, які зараз у є шорт-листі ПСЖ, є Забарний та Хоель Ордоньєс із Брюгге. Цікавим є той факт, що 21-річний еквадорець проводить лише перший сезон у вищому дивізіоні бельгійського футболу – минулого року він виступав ще за молодіжку Брюгге (фарм-клуб CLUB NXT).

Станом на зараз портал Transfermarkt оцінює 22-річного українця у 40 мільйонів євро. Торік ПСЖ також розглядав трансфер Іллі Забарного, але тоді придбали захисника з Еквадору Вільяма Пачо.

До слова, парижани наразі продовжують боротися за перемогу в Лізі чемпіонів. У середу, 7 травня, ПСЖ проведе матч-відповідь з Арсеналом. Перша гра завершилася перемогою французів 1:0.

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