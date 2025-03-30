Українець впевненою грою привернув увагу топ-клубів. Одним із претендентів на Іллю Забарного є ПСЖ. Утім, трансфер захисника влітку до будь-якої команди залежатиме від того, чи продасть Борнмут Діна Хьойсена, за яким стежить Реал.

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"Якщо іспанець піде, то малоймовірно, що інша молода зірка, Ілля Забарний, за яким також стежать великі клуби, покине команду. 22-річний українець привернув увагу низки клубів, але для Борнмута було б занадто продавати обох одночасно, і це суперечило б їхнім принципам.

Борнмут дуже чітко говорить футболістам, агентам та іншим клубам – вони ніколи не продадуть чотирьох-п'ятьох гравців за один сезон. Вони хочуть залишатися конкурентоспроможними і будуть оформлювати трансфери лише тоді, коли настане відповідний час, і вони будуть готові", – написав експерт Джейсон Берт у статті для The Telegraph.

Нагадаємо, Ілля Забарний приєднався до Борнмута у січні 2023 року. Загалом українець відіграв у 76 матчах, забивши один гол.

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