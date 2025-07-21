Довгим процесом перемовин між ПСЖ і Борнмутом щодо Іллі Забарного може скористатися Тоттенхем, повідомляє CaughtOffside.

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"Шпори" вважають українського оборонця ідеальним кандидатом на заміну чемпіону світу 2022 року Крістіану Ромеро. Аргентинець, ймовірно, покине клуб влітку, тому тренер Тоттенхема Томас Франк активно шукає підсилення для команди. Лондонці готові заплатити за гравця суму в понад 70 мільйонів євро, яка б задовольнила "вишень".

Сам Забарний віддає перевагу парижанам і не хоче поки що вести перемовини з іншими клубами.

Додамо, що 22-річним екс-гравцем Динамо також цікавляться Ньюкасл, Челсі та Ліверпуль.

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