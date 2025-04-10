Челсі давно проявляє інтерес до 22-річного українця, повідомляє все британський журналіст Саймон Філліпс.

Екс-зірка Арсенала може стати одноклубником Забарного – Ньюкасл у конкурентах

Втім, крім Забарного Челсі розглядає для підсилення оборони багатьох гравців, серед них одноклубник українця Дін Хьойсен, а також Джонатан Та (Байєр), Марк Гехі (Крістал Пелас), Давід Ганцко (Феєнорд), Лоїк Баде (Севілья), Томаш Араужо та Антоніо Сілва (обидва – Бенфіка).

Зазначається, що "сині" почали спостерігати за Забарним ще до Діна Хьойсена, яким цікавляться багато провідних клубів Європи. Раніше повідомлялося, що українського захисника хоче підписати англійський Тоттенхем. Контракт футболіста з Борнмутом розраховано до 30 червня 2029 року.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Ілля Забарний провів 32 матчі за клуб, результативними діями не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

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