Ілля Забарний влітку покинув Борнмут і перейшов в ПСЖ. У матчі за Суперкубок УЄФА він участі не брав, оскільки лише за день до гри підписав угоду з парижанами.

"Навіть не уявляю, як вони будуть уживатися": Сабо здивований трансфером Забарного в ПСЖ за наявності там росіянина

Як повідомляє офіційний сайт Ліги 1, ПСЖ зареєстрував своїх літніх новачків, Люку Шевальє та Іллю Забарного на сезон. Український захисник виступатиме під шостим номером.

Нагадаємо, ПСЖ стартуватиме в Лізі 1 з матчу проти Нанта. Зустріч запланована на 17 серпня, початок матчу о 21:45 за київським часом.

