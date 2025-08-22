Забарний може поступитися місцем конкуренту – топові французькі ЗМІ одностайні у своєму прогнозі
Французька преса висловилася щодо участі захисника ПСЖ Іллі Забарного у матчі проти Анже у другому турі чемпіонату Франції.
Ілля Забарний дебютував за ПСЖ у першому турі проти Нанта (1:0). Українець вразив експертів і отримав гарні відгуки.
Забарний може отримати нову позицію в ПСЖ – Енріке бачить його конкурентом для претендента на "Золотий м'яч"
Французька преса вважає, що Ілля Забарний не вийде у стартовому складі проти Анже. L'Équipe та Le Parisien припускають, що в основу повернеться капітан команди Маркіньйос. Загалом обидва видання впевненні, що Луїс Енріке виставить майже ідентичний склад, який грав з перших хвилин минулого сезону.
Нагадаємо, що ПСЖ прийматиме Анже на рідному Парк де Пренс у п'ятницю, 22 серпня. Початок матчу о 21:45 за київським часом.
"Показав, хто є справжнім господарем України": французькі ЗМІ оцінили дебют Забарного – не обійшлося без критики