Забарний може отримати нову позицію в ПСЖ – Енріке бачить його конкурентом для претендента на "Золотий м'яч"
Луїс Енріке розглядає можливість награвати Іллю Забарного на позиції правого захисника.
Ілля Забарний може стати універсальним гравцем у системі Луїса Енріке, повідомляє Footmercato з посиланням на Le Parisien
Український центрбек успішно дебютував за ПСЖ у грі проти Нанта (1:0) і вже почав доводити, що стане надійною заміною лідеру парижан Маркіньйосу. Проте Луїс Енріке може використовувати Забарного і на іншій позиції.
Зазначається, що 22-річний українець розглядатиметься як опція на правому фланзі захисту команди, щоб дати перепочити Ашрафу Хакімі, який провів дуже напружений сезон 2024/25. Серед інших гравців там також можуть зіграти Воррен Заїр-Емері та Жоау Невеш.
Додамо, що Хакімі, який потрапив в число номінантів на "Золотий м'яч", також буде відсутнім взимку через участь в Кубку африканських націй, що триватиме з 21 грудня 2025 по 18 січня 2026 року. Саме тому Луїс Енріке завчасно підбирає варіанти для заміни марокканцю.
