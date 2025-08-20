Ілля Забарний може стати універсальним гравцем у системі Луїса Енріке, повідомляє Footmercato з посиланням на Le Parisien

"У Забарного вистачило сил": екс-зірка ПСЖ відзначив чесноти українця і проаналізував дебют

Український центрбек успішно дебютував за ПСЖ у грі проти Нанта (1:0) і вже почав доводити, що стане надійною заміною лідеру парижан Маркіньйосу. Проте Луїс Енріке може використовувати Забарного і на іншій позиції.

Зазначається, що 22-річний українець розглядатиметься як опція на правому фланзі захисту команди, щоб дати перепочити Ашрафу Хакімі, який провів дуже напружений сезон 2024/25. Серед інших гравців там також можуть зіграти Воррен Заїр-Емері та Жоау Невеш.

Додамо, що Хакімі, який потрапив в число номінантів на "Золотий м'яч", також буде відсутнім взимку через участь в Кубку африканських націй, що триватиме з 21 грудня 2025 по 18 січня 2026 року. Саме тому Луїс Енріке завчасно підбирає варіанти для заміни марокканцю.

