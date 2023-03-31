Захисник Борнмута Ілля Забарний, який перейшов в англійський клуб у зимове трансферне вікно за 25 млн євро, досі не зіграв за нову команду жодної хвилини. 20-річний оборонець травмував стопу і ніяк не міг залікувати ушкодження.

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Схоже, все погане вже позаду. Принаймні головний тренер Борнмута Гері О'Ніл на прес-конференції перед матчем 29-го туру АПЛ з Фулхемом з надією висловився щодо можливого дебюту Забарного.

"Ілля був поруч під час перерви на матчі збірних і провів два хороші тижні. Я радий, що він зумів відновити свої кондиції і вже готовий", – цитує О'Ніла офіційний сайт "вишень".

Нагадаємо, поєдинок між Борнмутом і Фулхемом відбудеться у суботу, 1 квітня. Початок зустрічі о 17:00.

Після 28-ми турів "вишні" йдуть у турнірній таблиці АПЛ на передостанній сходинці, маючи у своєму активі 24 очки.

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