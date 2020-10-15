"Граючи центрального захисника, у мене і з АЗ була помилка, і з Гентом. Якби через мене забили і програли, то це б на мені позначилося не дуже добре. Ні в яку збірну вже б не поїхав, закопали б десь. Жартую. Може, вже б не так довіряли і не так розраховували. Слава богу, що моїми помилками поки ніхто не користується. Сподіваюся, і не буде.

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Не скажу, що я вже основний гравець. Просто так співпало, що я дебютував перед Лігою чемпіонів. Тренеру сподобалося, як я зіграв, і він мене поставив. Мене ще чекає багато роботи. Без травм молодим дуже складно. Миколенко теж вийшов тільки після травми Піваріча. Мені сумно від того, що молоді футболісти можуть дебютувати лише у випадку, якщо хтось зламається.

А як? Тренер же не ставитиме замість досвідченого гравця, якому він довіряє, молодого і нестабільного. Він не знає, як він буде поводитися А коли у тренерів вже немає вибору, то вони придивляються до гравців, детально вивчають їх, вибирають і ставлять", – поділився Забарний у шоу Трендець.

Нагадаємо, Забарний дебютував у складі Динамо лише 11 вересня, замінивши травмованого Тимчика у матчі проти Десни. З того часу, Ілля загалом провів 7 поєдинків у складі киян в усіх змаганнях, не відзначивись результативними діями, а також був викликаний на жовтневі матчі збірної України, за яку провів 3 гри.

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