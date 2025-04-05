У рамках суботньої програми 31-го туру АПЛ 2024/25 було проведено декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2024/25, 31-й тур

Вест Хем – Борнмут – 2:2

Голи: Фюлькруг, 61, Боуен, 68 – Еванілсон, 38, 79

Іпсвіч – Вулверхемптон – 1:2

Голи: Ділеп, 16 – Сарабія, 72, Ларсен, 84

Крістал Пелас – Брайтон – 2:1

Голи: Матета, 3, Муньйос, 55 – Велбек, 31

Вилучення: Нкетія, 78, Геї, 90+1 – ван Хеке, 90+6

Астон Вілла – Ноттінгем – 2:1

Голи: Роджерс, 13, Мален, 15 – Жота Сілва, 58

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Забарний потрапив у основу Борнмута й провів шикарний перший тайм, як і всі "вишні". Підопічні Андоні Іраоли створили декілька крутих моментів, а Ілля міг забити з кутового на 43-й хвилині – втім, після його удару головою м'яч поцілив у поперечку. За кілька хвилин до цього його команда відкрила рахунок внаслідок пострілу Семеньйо й добивання від Еванілсона. 0:1.

Другий тайм виявився слабшим як для українця, так і для всього Борнмута. Вест Хем же не просто додав, а перегорнув хід гри двома забитими м'ячами. Спочатку відзначився Фюллькруг, який замкнув подачу з кутового, а на 68-й Боуен пробив головою після навісу Кудуса. На щастя, провини Забарного в пропущених голах не було, хоча при корнері він зіграв непереконливо (але з Фюлькругом грав Семеньйо).

На 78-й хвилині нашого земляка замінив Сенесі. Ймовірно, це пов'язано із тактичними нюансами. Хай там як, статистика в екс-динамівця виявилась дуже хорошою. Забарний провів 4 виноси (2 головою), 1 повернення втраченого м'яча та 1 відбирання (з двох спроб), вигравши 7 єдиноборств із 8-ми. Причому усі 5 верхових дуелей Ілля виграв. А от із 5 лонгболів тільки один був точним.

А Борнмут таки уникнув поразки. На 79-й хвилині Хейсен відгукнувся на подачу зі стандарту, виконавши скидку з дальньої стійки вздовж воріт. Еванілсон замкнув її, встановивши остаточний рахунок зустрічі. 2:2! Безвиграшна серія "вишень" досягла шести турів, а до зони ЛЧ тепер бракує шести очок.

У паралельному матчі Вулверхемптон здобув надзвичайно важливу перемогу над Іпсвічем. Це була битва за виживання – "вовки" тримались у 9-ти очках від зони вильоту, найвищу позицію в якій займали підопічні Кірана Маккени. Новачок АПЛ за рідних трибун налаштувався належним чином, відкривши рахунок на 16-й хвилині зусиллями Ділепа

Втім, "вулвз" швидко повернули контроль над грою. Вже на 39-й хвилині гості могли забивати після вільного удару в штрафному, однак постріл Агбаду заблокували.

Переможний для господарів рахунок тримався до останньої 20-хвилинки, але потім Вулверхемптон дотиснув. Сарабія на 72-й відновив статус-кво, а Ларсен на 84-й встановив остаточний рахунок – 1:2. Битва за виживання в АПЛ фактично добігла кінця.

Брайтон зазнав дуже неприємної поразки від Крістал Пелас. "Чайки" у разі перемоги могли б наблизитись до зони ЛЧ на відстань двох залікових балів, однак вже на 3-й хвилині вони змушені були відігруватись. "Орли" вийшли вперед зусиллями Матета.

Велбек на 31-й хвилині відіграв цей гол, однак невдовзі по перерві Муньйос відновив перевагу Пелас. Надалі тривала така жорстка боротьба, що арбітру довелося видати аж три червоних картки – дві господарям і одну гостям. Брайтон не зміг забити навіть при грі 11 на 9, тож підопічні Олівера Гласнера продовжили безпрограшну серію до п'яти турів.

Програму дня закривав поєдинок у Бірмінгемі, де Астон Вілла приймала Ноттінгем. Команда Унаї Емері зуміла шокувати "лісників" двома голами, проведеними за дві хвилини – героями стали Роджерс і Мален. Це же була заявка на перемогу, адже Форест програли 78 попередніх матчів АПЛ, у яких довелося відігруватись після двох пропущених.

Зустріч на Вілла Парк продовжила сумну традицію. Жота Сілва скоротив відставання в середині другого тайму, але на більше гостей не вистачило. Бірмінгемці здобули вкрай важливу звитягу, наблизившись до зони ЛЧ на відстань одного залікового балу.

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