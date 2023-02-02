Борнмут був далеко не єдиним претендентом на підписання захисника Іллі Забарного.

Центрбек Динамо тривалий час перебував і на радарах Тоттенхема, стверджує Football.London.

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"Шпори" ще з літа стежили за 20-річним оборонцем, однак серйозної пропозиції не зробили. Керівництво лондонців вирішило, що немає сенсу підписувати такого молодого гравця без досвіду виступів у топ-чемпіонатах. В останній день січневого вікна Забарного забрав Борнмут, заплативши Динамо 25млн фунтів+5 млн бонусами.

Втім, Тоттенхем не поставив хрест на ідеї підписати Забарного. "Шпори" готові повернутися за українцем, якщо той якісно проведе другу частину сезону в АПЛ. Якщо Борнмут ще й вилетить, то ціна на захисника буде не надто високою. А поки Забарному слід відкласти мрії про виступи у плей-офф Ліги чемпіонів і принципове дербі проти Олександра Зінченка.

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