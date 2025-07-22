Трансферна сага навколо українського захисника Борнмута Іллі Забарного не вщухає вже декілька місяців.

"Деякі журналісти повідомляють, що Тоттенхем працює над угодою щодо трансферу Іллі Забарного. Але, наскільки мені відомо, єдиний клуб, який справді працює і наполегливо намагається закрити угоду – це ПСЖ.

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У них вже є домовленість із гравцем, тому я досі очікую, що саме ПСЖ підпише Забарного. З Тоттенхемом немає нічого конкретного. Наразі "шпори" все ще працюють над переходом Гіббса-Вайте.

Тож Забарний залишається важливим елементом цієї історії, але для ПСЖ, не для англійських клубів", – сказав Фабріціо Романо на своєму Youtube-каналі.

Варто зауважити, що ПСЖ вже декілька місяців намагається домовитися з Борнмутом, але "вишні" не хочуть поступатися, продовжуючи вимагати 70 мільйонів євро за Забарного.

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