"Загалом, нічия нас влаштовує. Проте, звичайно, хотілося взяти реванш. Хотіли виграти, грали на перемогу, усі хлопці старалися. У нас були хороші моменти, непогано вибігали в контратаки – залишалося лише забити.

Бойовий мир у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар

Суперкубок у будь-якому випадку важливий, тому що це трофей. У нас немає прохідних матчів – всі ігри важливі. Тим паче з Шахтарем, з яким у нас принципове протистояння. У матчі за Суперкубок ми зіграли невдало, не вдалося виконати план на гру, тому був такий результат. У чемпіонаті важливо було не програти, але хотілося й виграти.

Містер сказав, що ми провели непогану гру. В принципі, він задоволений, але не всіма моментами – зокрема зазначив, що якби ми виходили з оборони через пас, то грали б краще. В цілому ж казав, що ми мали непоганий вигляд на фоні Шахтаря. Те, про що домовлялися перед матчем, нам вдалося виконати на полі", – цитує Забарного офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни та "гірники" не змогли виявити сильнішого у матчі 10-го туру УПЛ (0:0). Отож, "біло-сині" зберегли за собою перше місце в турнірній таблиці та перевагу над донеччанами у 3 очки.

Динамо зупинило Шахтар у гарячій битві туру і зберегло лідерство в УПЛ