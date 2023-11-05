"Для мене Мірча зробив дуже-дуже багато. Скажу так, він побачив у мені щось, що може бути корисно для футболу нашого часу.

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Взяв під своє крило та почав, як батько, робити зауваження – що і де я роблю, де потрібно вдосконалюватися.

Пам'ятаю, як він дуже часто та багато сварив мене за помилки в обороні, бо центральний захисник повинен бути, перш за все, надійним. Та як найменше помилятися. Напевно, на все життя це запам'ятаю. Для мене Луческу зробив дуже багато", – сказав Забарний у коментарі Setanta Sports.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо у липні 2020 року, а вже за місяць Забарний вперше дебютував за головну команду киян в рамках УПЛ у матчі проти Десни. У січні 2023-го Ілля був проданий в англійський Борнмут за 22,7 млн євро.

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