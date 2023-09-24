У неділю, 24 вересня, 6-й тур АПЛ продовжить низка матчів. Проведуть свої поєдинки і команди, за які виступають українці.

Ярмолюк похизувався фото з Миколенком після дуелі в АПЛ

Зокрема, до стартового складу Борнмута на виїзну гру проти Брайтона потрапив Ілля Забарний. Екс-захисник Динамо зберігає хорошу динаміку – усі попередні ігри цього сезону він також починав в основі.

З перших хвилин розпочне і Олександр Зінченко. Його Арсенал прийматиме Тоттенхем у лондонському дербі. Для українця це четверта поспіль поява у старті після відновлення від травми литкового м’яза.

Нагадаємо, до старту Челсі на матч проти Астон Вілли потрапив Михайло Мудрик, а напередодні весь поєдинок за Евертон проти Бретнфорда провів Віталій Миколенко (Єгор Ярмолюк у заявку потрапив, але на поле не виходив).

Евертон переміг вперше у сезоні АПЛ, здолавши Брентфорд – Миколенко допоміг відкрити рахунок, привіз гол і міг забивати