Захисник "вишень" Ілля Забарний розповів про своє відновлення після травми.

"Відновлення після травми було складним. Я приїхав в АПЛ з травмою, це був складний момент, тому що хотів грати. Чекав свого шансу, тренувався і зараз повністю готовий.

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Дякую тренеру за довіру, буду намагатися продемонструвати свій найкращий футбол. Борнмут – дуже хороша команда, не тільки гравці, а й персонал, медична служба. Лікарі дуже допомогли мені під час мого відновлення, я їм вдячний.

Матч з Манчестер Юнайтед був важливим в контексті наступного сезону. Ми повинні покращувати нашу гру, це дуже важливо.

У червні хочу допомогти збірній України, хочу вже побачитися з хлопцями та бути готовим до цих матчів", – цитує Забарного ВВС.

Нагадаємо, Ілля перебрався на Туманний Альбіон ще взимку, але через травму пропустив більшу частину сезону, зігравши лише у 4-х поєдинках.

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