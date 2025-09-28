– Як ви оцінюєте дебютний гол Іллі Забарного?

– Все, що ми бачили, відображено в ньому. Він дуже молодий гравець, але з досвідом та сильними індивідуальними якостями. Ми раді, що він у нас. Забарний сьогодні грав на дуже високому рівні.

– Які новини щодо Вітіньї та Хвічі Кварацхелії?

– На жаль, нічого не можу сказати. Новини не позитивні, але нам доведеться почекати до неділі чи понеділка, щоб дізнатися від медперсоналу, які саме у них травми.

– Далі у вас гра проти Барселони. Ви хвилюєтеся через цю хвилю травм?

– Потрібно постійно бути позитивним. Шкода, що четверо чи п'ятеро гравців ПСЖ отримали травми, і що в Барси також є пошкодження. Це прикро для мене, для тренера Барселони Гансі Фліка і для глядачів.

– Чи буде Фабіан Руїс доступний у середу?

– Не знаю. Ми почнемо думати про матч з Барселоною у неділю. Справжнє задоволення грати проти команди, яка поділяє нашу ідентичність. Ми готові зіткнутися з будь-яким суперником, яким би важким не був матч. Це роблять справжні команди. А ми справжня команда, – цитує Луїса Енріке L'Equipe.

Нагадаємо, що матч Барселона – ПСЖ відбудеться 1 жовтня о 22:00 за київським часом.

