"Забарний грав на високому рівні": Луїс Енріке оцінив дебютний гол українця і розповів про травми перед матчем з Барсою
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував переможний матч проти Осера (2:0) та не оминув увагою українця Іллю Забарного.
– Як ви оцінюєте дебютний гол Іллі Забарного?
– Все, що ми бачили, відображено в ньому. Він дуже молодий гравець, але з досвідом та сильними індивідуальними якостями. Ми раді, що він у нас. Забарний сьогодні грав на дуже високому рівні.
"Ми – найкраща команда у світі": Забарний прокоментував свій дебютний гол за ПСЖ
– Які новини щодо Вітіньї та Хвічі Кварацхелії?
– На жаль, нічого не можу сказати. Новини не позитивні, але нам доведеться почекати до неділі чи понеділка, щоб дізнатися від медперсоналу, які саме у них травми.
– Далі у вас гра проти Барселони. Ви хвилюєтеся через цю хвилю травм?
– Потрібно постійно бути позитивним. Шкода, що четверо чи п'ятеро гравців ПСЖ отримали травми, і що в Барси також є пошкодження. Це прикро для мене, для тренера Барселони Гансі Фліка і для глядачів.
– Чи буде Фабіан Руїс доступний у середу?
– Не знаю. Ми почнемо думати про матч з Барселоною у неділю. Справжнє задоволення грати проти команди, яка поділяє нашу ідентичність. Ми готові зіткнутися з будь-яким суперником, яким би важким не був матч. Це роблять справжні команди. А ми справжня команда, – цитує Луїса Енріке L'Equipe.
Нагадаємо, що матч Барселона – ПСЖ відбудеться 1 жовтня о 22:00 за київським часом.
ПСЖ розбив Осер – Забарний забив гол-шедевр і перепросив, українець залякує Барселону, нові втрати, 2 дебютанти перед ЛЧ