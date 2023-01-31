"Вишні" орендували 25-річного лівого захисника у Роми. Угода розрахована до кінця сезону 2022/23, інформує офіційний сайт Борнмута.

Забарний в Борнмут: англійські ЗМІ озвучили суму трансферу лідера Динамо

Англійський клуб має опцію викупу Матіаса Віньї, який у футболці "джалороссі" відіграв 44 матчі (7 – у поточному сезоні) та виграв Лігу конференцій 2021/22, вийшовши на поле у фіналі проти Фейєнорда. Влітку 2021-го Рома заплатила за уругвайця 13 мільйонів євро.

Вінья провів 28 матчів за збірну Уругваю та їздив на ЧС-2022. У Катарі лівий латераль двічі вийшов на заміну – проти Португалії та Південної Кореї.

Нагадаємо, Борнмут, який іде в зоні вильоту АПЛ (18 місце), близький до підписання Іллі Забарного. Захисник Динамо і збірної України сьогодні, 31 січня, повинен пройти медогляд і підписати контракт із новим клубом.

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