Сафонов відмовився залишати ПСЖ, і з цієї причини, ймовірно, він продовжить захищати кольори команди. Це не та інформація, яку новачок Ілля Забарний хотів би почути, проте він погодився на "поважні і професійні відносини" з росіянином. Про це інформує ParisSG Infos, посилаючись на Le Parisien.

У той же час ПСЖ має намір проявляти обережність у питаннях, що стосуються спільних відео та фото футболістів, розуміючи, що кадри тісної взаємодії між гравцями на тренуваннях або під час матчів можуть призвести до неприємних наслідків.

Повідомляється, що під час переговорів про трансфер Забарного ПСЖ тримав обох футболістів в курсі подій і консультувався з ними. Ілля готовий виступати за одну команду з представником країни-терористки.

