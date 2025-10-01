Захисник ПСЖ Ілля Забарний відзначився розкішним моментом у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Барселони.

Каталонці мали виходити вперед вже на 14-й хвилині зустрічі, якби не центрбек збірної України.

"Ми – найкраща команда у світі": Забарний прокоментував свій дебютний гол за ПСЖ

Ламін Ямаль розкішною передачею шведою запустив Феррана Торреса на рандеву з Шевальє. Форвард Барселони прибрав кіпера ПСЖ і вже бачив м'яч у сітці, аж раптом вигулькнув Забарний. Ілля у відчайдушному підкаті зупинив круглого перед самісінькими воротами.

Нагадаємо, влітку ПСЖ заплатив Борнмуту за українського центрбека 63 мільйони євро.

