– Як гадаєте, чим завершиться епопея з можливим переходом Іллі Забарного у ПСЖ?

– Наскільки мені відомо, переговори ведуться і переважно це торкається грошової пропозиції та інших деталей – а цих деталей просто мільйон. Забарний навряд чи залишиться у своєму клубі. Вважаю, що Борнмут цей трансфер реалізує, адже попит і пропозиції на цього футболіста є. І не тільки з боку ПСЖ, попит є і з боку клубів АПЛ, які пропонують просто шалені гроші за нього.

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– Чи не зіб'ють з пантелику хлопця такі пристрасті навколо нього?

– Можу сказати, що Ілля – запеклий професіонал і навряд чи щось може його із цього шляху відвернути. Я думаю, що він й надалі буде рухатись вгору у своїй кар’єрі.

– Якщо раптом трансфер у будь-який клуб зірветься і він залишиться у Борнмуті, чи не піде раптом крива його кар'єрного росту донизу?

– Навіть якщо у нинішнє трансферне вікно він нікуди не перейде (а я в це мало вірю, як і багато хто з футбольних людей), то він буде в абсолютному порядку. Адже цей хлопець дружить з головою. От таким є моє глибоке переконання, – сказав Заховайло для Sport.ua.

Додамо, що в минулому сезоні Ілля Забарний провів 39 матчів за Борнмут та віддав один асист. Портал Transfermarkt оцінює вартість 22-річного гравця в 42 мільйони євро. Контракт українця з "вишнями" розрахований до 2029 року.

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