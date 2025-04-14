У понеділок, 14 квітня, 32-й тур чемпіонату Англії завершував поєдинок між Борнмутом і Фулхемом (1:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Англія, АПЛ, 32-й тур

Борнмут – Фулхем – 1:0

Гол: Семеньо, 1

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Борнмут після тривалої успішної серії увійшов у затяжну кризу – підопічні Андоні Іраоли не знали смаку перемог вже 6 матчів поспіль. Домашній поєдинок з Фулхемом мав реабілітувати "вишень" в очах уболівальників. Український захисник господарів Ілля Забарний несподівано не потрапив до старту і залишився в запасі: востаннє подібне траплялося з оборонцем майже рік тому – 6 травня 2023 року, коли команду тренував Гарі О'Ніл.

Вже на 1-й хвилині Борнмут вийшов вперед: Семеньо отримав передачу з центра поля на правий фланг, скористався помилкою захисника, який заплутався в ногах і не зміг вибити м'яч, увірвався у штрафний і закрутив низом під дальню стійку. Згодом Еванілсон змарнував божевільний шанс подвоїти перевагу Борнмута: отримавши навіс з флангу він бив з району одинадцятиметрової позначки – м'яч влучив у поперечину!

На 26-й хвилині м'яч після потужного удару Адамса влучив у руку захиснику Фулхема, але арбітр не трактував цей епізод як порушення правил і пенальті не дав. Згодом Муніс примудрився запороти два моменти протягом хвилини. Спочатку бразилець переграв голкіпера, але не влучив у порожні ворота, а за мить замикав передачу в дотик у штрафний, однак влучив прямо в Аррісабалагу. Наприкінці тайму Кепа врятував "вишень" після удару Сессеньйона, який головою замикав навіс.

На другий тайм Іраола випустив Забарного, який замінив Сенесі. Міг забивати Адамс, однак його удар з лівого кута потягнув голкіпер. На 66-й хвилині Івобі накрутив захисника і з лінії штрафного закручував у ліву дев'ятку – Кепа у карколомному стрибку перевів на кутовий. За трохи вже Лукіч мав шанс, але знову добре зіграв воротар Борнмута.

За 10 хвилин до завершення матчу Еванілсон опинився на газоні після контакту з Лєно, однак арбітр знову проігнорував епізод. "Вишні" вистояли і нарешті перервали тривалу безвиграшну серію.

Перемога дозволила Борнмуту набрати 48 очок і піднятись на восьму сходинку турнірної таблиці АПЛ. Фулхем з такою ж кількістю балів опустився на дев'яте місце.

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