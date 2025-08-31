ПСЖ приїхав до Тулузи й влаштував розгром за 7 хвилин. Причому третій гол залетів на 14-й. Приємно, що до найважливішого взяття воріт – найпершого – прямо долучився Забарний, який провів повний матч.

Рахунок відкрив Жоау Невеш, який ефектно пробив у падінні через себе. Цьому удару передував кутовий з відскоком, який мав завершитись виносом від захисника, однак Забарний встиг його накрити. Як наслідок, м'яч за дугою полетів на ліву штангу, а звідти пішла скидка до Дембеле. Усман пробити не зміг, а от Невеш не розгубився.

Через дві хвилини відзначився Барколя, який отримав передачу на хід лівим флангом від Фабіана Руїса. Бредлі зайшов до штрафного під гострим кутом, але це не завадило прошити голкіпера. 0:2!

На 14-й же хвилині Невеш оформив дубль. Португалець прийняв навіс Хакімі й метрів з 11-ти наважився на ще один удар в падінні через себе – точно під ліву стійку. 0:3! Всі питання щодо переможця були зняті.

На 31-й хвилині справа дійшла і до 0:4. Парижани заробили пенальті, який спокійно реалізував Дембеле.

Втім, оксітанці не бажали здаватись. Вони навіть вмикали високий пресинг – іноді доволі ефективний – а на 37-й хвилині господарі розмочили рахунок. Магрі пробив з дистанції після виносу кутового, Шевальє парирував, а Кресвелл зіграв на добиванні. 1:4! Провини Забарного в цьому епізоді не було.

На цьому Тулуза не зупинилась, заробивши пенальті в компенсований час. Магрі підійшов до "позначки" й спробував поцілити під ліву стійку, але Шевальє парирував. Команди вже збирались йти у роздягальні, однак рефері їх зупинив – парижани забігли до карного майданчика ще до удару, тож 11-метровий треба було перебивати.

Тоді до м'яча підійшов Касерес. Він пробив потужно й по центру. Такі пенальті беруться рідко, однак Шевальє не поворухнувся – і парирував грудьми! Фантастика.

ПСЖ перестав старатись ще після четвертого гола. Протягом другого тайму гості діяли пасивно, завдавши лишень 4 удари по воротах. Неймовірно, але й такого футболу вистачило для нової порції голів. Вже через три хвилини по перерві парижани заробили пенальті, який реалізував Дембеле – 1:5.

На 78-й же хвилині Невеш оформив хет-трик, знову пробивши з відскоку. Тепер вже з дистанції й просто, однак у праву дев'ятку. 1:6!

Для Забарного цей матч став неоднозначним. Декілька разів він нервував під пресингом, а з п'яти єдиноборств Ілля виграв тільки одне – причому всі чотири повітряних дуелі завершились фіаско. З іншого боку, українець мав 2 перехоплення й 2 виноси. Ну і про участь у першому голі не треба забувати.

І все було б добре, якби не ендшпіль зустрічі. Тулуза в компенсований час забила другий гол: Деннум переграв Беральдо й виконав простріл, який Забарний не дав замкнути – але й вибити м'яч екс-динамівцю не вдалося. Як наслідок, Гбоо замкнув на дальній стійці. Хоча тут помилився і Хакімі, який не добіг за своїм опонентом.

А за хвилину Забарний і Хакімі потрапили під пресинг. Ілля віддав пас під тиск і не зміг прийняти скидку Ашрафа, а з цього почалася третя гольова атака Тулузи.

Господарі могли й четвертий забити. І знову не без участі Забарного. Українець не зміг виграти верхову дуель у Каманзі, а Касерес підхопив відскок на лінії воротарського. Подальший удар у падінні через себе пройшов над поперечкою. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу ПСЖ з рахунком 6:3.