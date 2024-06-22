Журналіст та блогер Віктор Вацко розповів, що захисник Ілля Забарний мав фізичні проблеми під час матчу із Румунією в 1-му турі групового етапу Євро-2024.

"Забарний зазнав пошкодження в матчі проти Румунії. Він грав на характері із забитою ногою. Забій ноги дістав.

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Але напередодні гри зі словаками надійшла інформація, що Ілля готовий", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.

Нагадаємо, матч проти Румунії завершився для України розгромною поразкою (3:0). Проти Словаччини Забарний вийшов з перших хвилин та відіграв увесь поєдинок.

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