Тренер ПСЖ Луїс Енріке визначив список футболістів, які зможуть взяти участь у матчі першого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Вже сьогодні, 17 вересня, ПСЖ прийматиме Аталанту в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Головний тренер парижан Луїс Енріке включив до заявки 19 футболістів, які можуть з’явитися на полі протягом гри. Серед них опинився і українець Ілля Забарний. Водночас воротар Матвєй Сафонов до складу не потрапив. Раніше французькі медіа повідомляли, що Забарний не розпочне матч у стартовому складі.

Початок поєдинку ПСЖ – Аталанта запланований на 22:00.

