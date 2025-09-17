У Франції спрогнозували, чи вийде захисник ПСЖ Ілля Забарний у стартовому складі на матч проти Аталанти в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Вже сьогодні, 17 вересня, ПСЖ проведе домашній поєдинок проти Аталанти у рамках першого туру основного етапу ЛЧ. У попередньому матчі Ліги 1 проти Ланса (2:0) Ілля Забарний відіграв усі 90 хвилин.

Французькі видання Le Parisien та L’Équipe прогнозують, що цього разу український захисник не вийде у стартовому складі. Центральними оборонцями ПСЖ стануть Маркіньйос та Пачо.

До слова, початок матчу ПСЖ – Аталанта запланований на 22:00.

