У Франції зробили прогноз щодо ймовірності захисника ПСЖ Іллі Забарного вийти у стартовому складі на гру з Лансом у четвертому турі Ліги 1.

У суботу, 12 вересня ПСЖ зіграє домашній матч проти Ланса у четвертому турі Ліги 1. У попередньому матчі парижан проти Тулузи (6:3) Ілля Забарний відіграв весь матч.

Видання Le Parisien прогнозує, що український оборонець вийде у стартовому складі ПСЖ на гру з Лансом. Очікується, що Забарний гратиме в парі з Пачо або Маркіньйосом. Втім, імовірно Маркіньйоса, а також Ашрафа Хакімі "побережуть" на матчі Ліги чемпіонів.

До слова, наразі ПСЖ очолює турнірну таблицю Ліги1, підопічні Луїса Енріке набрали 9 очок після трьох турів. Зустріч між парижанами та Лансом відбудеться у неділю, 14 вересня. Початок матчу о 18:30 за київським часом.