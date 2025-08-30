У Франції зробили прогноз щодо ймовірності захисника ПСЖ Іллі Забарного вийти у стартовому складі на гру з Тулузою у третьому турі Ліги 1.

У суботу, 30 серпня, ПСЖ зіграє на виїзді проти Тулузи у третьому турі Ліги 1. Ілля Забарний не брав участі у матчі проти Анже (1:0), залишився на лаві запасних.

На гру з "фіолетовими" французькі ЗМІ пророкують Іллі вихід у старті. L'Équipe та Le Parisien вважають, що Забарний та Пачо створять пару центральних захисників. Щодо інших позицій, то у видань є суттєві розбіжності.

Нагадаємо, що ПСЖ виграв обидва матчі в Лізі 1, набравши шість очок. Зустріч між парижанами та Тулузою розпочнеться о 22:05 за київським часом.

