У Франції спрогнозували, чи вийде Ілля Забарний у стартовому складі ПСЖ на гру проти Осера.

Вже сьогодні, 27 вересня, ПСЖ проведе домашній поєдинок проти Осера у рамках шостого туру Ліги 1. У попередньому матчі чемпіонату проти Марселя (0:1) Ілля Забарний відіграв усі 90 хвилин.

Французькі видання Le Parisien та L’Équipe, які ще не помилялися у поточному сезоні, одностайно прогнозують, що українець вийде у стартовому складі своєї команди. На думку ЗМІ, партнером Забарного по обороні стане Пачо.

Нагадаємо, нещодавно травмувався основний захисник парижан Маркіньйос. За прогнозами, він пропустить кілька тижнів. До слова, початок матчу ПСЖ – Осер запланований на 22:05 за київським часом.

