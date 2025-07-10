Прес-служба Борнмута виклала в мережу відео, на якому гравці прибувають на тренувальну базу команди. В кадр потрапив і український захисник команди Ілля Забарний, який виглядає помітно засмученим і ледь пересувається.

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На запитання співробітниці команди, яка зустрічала гравців, про стан справ Іллі, захисник каже, що "почувається втомленим". Слід зазначити, що Забарний прибув на тренування ледь не останнім з усіх гравців.

Подейкують, що стан українця пов'язаний з потенційним переходом в ПСЖ. Нагадаємо, що парижани все ще не можуть дійти компромісу з Борнмутом щодо ціни гравця. Такі важкі перемовини змушують чинних переможців ЛЧ шукати альтернативи, але французький клуб все ще сподівається дійти згоди з "вишнями", щоб підписати Забарного.

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