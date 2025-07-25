ПСЖ впевнено наближається до трансферу українського захисника Іллі Забарного. Як повідомляє журналіст Ромен Колле Гаудін, французький гранд та Борнмут майже погодили всі умови угоди, а вирішальний етап перемовин очікується вже наступного тижня.

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Попри те, що попередні пропозиції було відхилено, а Борнмут взяв паузу для ухвалення рішення, сторони все ж дійшли згоди щодо трансферу, який може обійтися ПСЖ приблизно у 65 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Забарним також цікавились Ліверпуль та Тоттенхем, але 22-річний український захисник наполягає на переході в ПСЖ. Минулого сезону центрбек провів 39 матчів у футболці Борнмута і відзначився однією гольовою передачею.

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