Забарний провів 28 матчів за національну команду України. У Twitter (X) підрахували, що Ілля – найдосвідченіший молодий виконавець на рівні збірних. Тобто ніхто інший до 21 року не набрав стільки міжнародних поєдинків.

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Головним переслідувачем Забарного є Джуд Беллінгем з 25 матчами. Третій – чех Адам Гложек (24), четвертий – Джамал Мусіала (23), а п'яте місце з іншими поділяють Гаві, Йошко Гвардіол і Беньямін Шешко.

Забарному щойно виповнився 21 рік. Ілля дебютував за збірну в жовтні 2020-го товариським матчем проти Франції. Взимку він перейшов у Борнмут, а на початку цього сезону став основним в клубі АПЛ.

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