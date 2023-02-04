"Це дуже талановитий хлопець. Вражає фізичними даними, добре рухається, сильний, може працювати з м'ячем. Він зіграв багато матчів на топовому рівні як для його віку.

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Це дійсно хороший трансфер. Звісно, він прибув до нас під час міжсезоння, тому ми повинні над цим попрацювати. Це фантастичне підписання для нас", – цитує слова О'Ніл з передматчевої прес-конференції Football Daily.

Нагадаємо, Борнмут проведе свою чергову гру в АПЛ проти Брайтона, у суботу, 4 лютого. Початок зустрічі о 17:00.

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