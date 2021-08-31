"Я ніколи не працював з Петраковим і мені дуже цікаво. Кожен тренер приносить щось нове для гравців і мені хочеться подивитися. На жаль, не вийшло поїхати на ці збори – сподіваюсь, що вдасться поїхати на наступні.

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Я хочу зрозуміти, що Петраков вимагає і, можливо, він відкриє щось нове в мені або покращить і це дуже важливо. А так за команду я не переживаю, бо зібрані хороші, висококласні гравці. Просто потрібно максимально підготуватися, адже часу буде дуже мало, плюс переліт в Казахстан... Я думаю, що всі будуть "злими", як мінімум, тому що зіграли 1:1 з Казахстаном у першому матчі, і не будуть уже думати, що це буде легка прогулянка. Тим більше зараз новий тренер привнесе щось нове. Я думаю, що все буде добре", – сказав Трубін в інтерв'ю BurBuzz.

Нагадаємо, Анатолій не зміг приїхати у збірну на матч відбору ЧС-2022 проти Казахстана – голкіпера було прооперовано і зараз він проходить курс реабілітації.

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