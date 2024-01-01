Екс-форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський відверто розповів про свої стосунки з "зеленим змієм".

"Зараз я не п'ю. Не подобається мені стан на ранок, він просто жахливий.

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І вам бажаю зберігати своє здоров'я, це дуже важливо. Ніколи не можеш знати, що станеться через алкоголь.

За яку суму я погоджусь випити? Це марно питати. Я зараз не п'ю. Почуваюся чудово. Хоча приїжджайте, обговоримо, якщо захочете. Але мене зараз не тягне взагалі, я дуже радий цьому. Задоволений своїм станом", – сказав Мілевський у своєму стрімі на Twitch.

Нагадаємо, 38-річний екс-форвард мав серйозні проблеми зі здоров'ям через зловживання алкоголем, але завдяки надзусиллям колишніх партнерів по збірній України (Алієву та Селезньову) погодився на лікування, яке оплатив Ігор Суркіс.

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