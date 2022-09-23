"Проти Шотландії був важкий матч. Це бачили всі. Хлопцям було непросто. Зараз атмосфера хороша. Ми багато спілкуємося та робимо висновки. Проаналізували наші помилки та рухаємось далі.

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Щодо повернення наших хлопців із "Азовсталі". Для нас це була дуже хороша звістка. Думаю, за цим стежив кожен українець. Хочеться, щоб таке траплялося частіше. Потрібно, щоб не гинули наші люди", – сказав Забарний.

Нагадаємо, захисник Динамо пропускав матч збірної України проти Шотландії (0:3) через дискваліфікації. Поєдинок проти Вірменії відбудеться 24 вересня, стартовий свисток пролунає о 16:00.

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