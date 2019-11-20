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За Циганковим стежать чотири топ-клуби, серед яких Ліверпуль, – ЗМІ

12:09 1837 Читать на русском
За Циганковим стежать чотири топ-клуби, серед яких Ліверпуль, – ЗМІ
Віктор Циганков / Getty images

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков привернув увагу провідних клубів Європи.

Турецький Галатасарай зацікавлений у запрошенні Циганкова вже під час зимового трансферного вікна, стверджує fotospor.com.

Циганкова запропонували Галатасараю

Водночас видання наголошує, що за лідером атак Динамо також стежать такі клуби, як мюнхенська Баварія, Борусія Д, Ліверпуль і лондонський Тоттенхем.

Відзначимо, що 22-річний хавбек у нинішньому сезоні зіграв за Динамо 14 матчів в УПЛ, в яких забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.

Шахтар – у топ-5 найбільш домінантних команд Європи, Зоря в рейтингу вище за Динамо

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