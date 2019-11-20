За Циганковим стежать чотири топ-клуби, серед яких Ліверпуль, – ЗМІ

Євро-2020 — 12:20 136712
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Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні отримали перших суперників – чемпіони світу та Європи не в 1-му кошику
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Пятов став найкращим голкіпером у відборі на Євро-2020 за даними InStatЄвро-2020 — 11:40 2536
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Моурінью офіційно очолив ТоттенхемАнглія — 09:02 4924
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Євро-2020: визначилися 20 учасників фінального етапу, ще 4 путівки розіграють у Лізі наційЄвро-2020 — 00:25 3253
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Уельс вийшов на Євро-2020 після перемоги над Угорщиною, Нідерланди зіграють з Україною у фінальній частиніЄвро-2020 — 19 лист 8282