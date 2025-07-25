– Чи варто очікувати змін у складі на матч-відповідь після такого результату?

– Результат треба прийняти і проаналізувати. За тиждень ми маємо вийти іншою командою. Ми повинні бути голодними до перемог і результату. Ближче до гри вирішу, хто вийде у матчі-відповіді. Проаналізуємо гру, оцінимо, хто в кращій формі – і тоді ухвалимо рішення.

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– Бабенко та Андрієвський після гри сказали, що відчували сильний тиск і нервозність. Вас це здивувало?

– Дійсно, я шокований. Я не відчував, що після забитого гола ми станемо іншою командою. Не знаю, з чим це пов’язано. Можливо, з хвилюванням. Але в нашій команді є досвідчені гравці. Такого не мало бути. Вони мають бути більш ментально готовими. А після пропущеного ми змінились на 180 градусів.

– Що з Тейлором? Наскільки серйозною виглядає травма?

– Щось у коліні хруснуло. Треба зробити МРТ. Потім буде зрозуміло точніше. Зараз важко щось сказати напевно.

– Як тренер, як ви сприймаєте цю поразку?

– У першу чергу я беру результат на себе. Хлопцям, без сумніву, сьогодні завадило хвилювання. Але в нас ще є гра, у якій ми можемо все змінити. Після цього матчу команда має стати дорослішою, досвідченішою – і більше ніякого хвилювання не має бути взагалі.

– Що робитимете з ментальністю?

– Я думаю, що потрібно спокійно все проаналізувати. Зрозуміти, що сталося з ментальністю. Бо вона не має бути такою. Це дивно – забити гол і розгубитись. Ми навпаки мали грати впевненіше, більше пресингувати. А по суті, після забитого м’яча ми дозволили супернику працювати з м’ячем, приймати рішення, думати – і цим усе ускладнили, – зазначив Ротань ексклюзивно для "Футбол 24".

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