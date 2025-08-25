Півзахисник Агротеха Олексій Чичиков, який свого часу у складі Ворскли в фіналі Кубка України бив Шахтар, розповів про перемогу над Епіцентром в 1/32 фіналу турніру.

"Агротех – чинний володар Кубка України серед аматорів. Звісно, не хотілося сходити з дистанції вже після першого матчу. Хоча прекрасно усвідомлювали, що кинути виклик Епіцентру буде дуже складно. Адже на відміну від подолян, які півтора місяця готувалися до дебюту в УПЛ, ми взагалі не проводили спільних тренувань.

Річ в тому, що в Агротеху зібрані футболісти з Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, й зібратися нам дуже проблематично. Тим паче, що практично для всіх моїх одноклубників футбол – це хобі.

Достатньо сказати, що останній тиждень майже вся команда була залучена до збирання кавунів в сільськогосподарській фірмі, яка є спонсором нашого клубу. Не випадково, що в середині другого тайму ми підсіли фізично, й гості перехопили ініціативу. На щастя, вдалося вистояти, й доля протистояння вирішувалася в футбольній лотереї.

Вважаю, що ми були більш мотивовані, й це допомагало активніше діяти. Створили більше гольових моментів, й один з них мені вдалося реалізувати. Трохи прикро, що невдовзі пропустили. Проте більшого супернику не дозволили.

Допоміг нам кубковий характер, бажання в кожному епізоді діяти через не можу. Пригадується, щось подібне я пережив у 2009 році, коли в складі Ворскли став володарем Кубка України. Тоді полтавці неочікувано в фіналі обіграли Шахтар, якого всі вважали фаворитом. Ми зараз також пишемо історію з Агротехом, і хочеться довести, що є ще порох в порохівниці", – розповів 37-річний Чичиков у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, основний час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті Агротех перестріляв Епіцентр (7:6) і пробився в 1/16 фіналу Кубка України.

